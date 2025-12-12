«Il libro ha il coraggio nel titolo, richiedeva molto coraggio per essere scritto ed è bello che sia stata premiata una storia di passione». Con questa motivazione e per aver raccontato una storia di resilienza e di lotta contro i pregiudizi, il libro Del coraggio e della passione, che documenta (con meticolosa ricerca archivistica) l'avventurosa vita di Adelasia Cocco, prima donna medico condotto nell’Italia contemporanea dal 1914 al 1954, ha vinto il primo premio della sezione Scienze dell'uomo, filosofiche, storiche e letterarie della XIII edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica - Giancarlo Dosi, dedicato alla promozione della cultura scientifica e alla valorizzazione delle migliori opere di divulgazione pubblicate nell'ultimo anno.

Scritto dalla docente di Storia della medicina e scienze umane all'Università di Sassari, Eugenia Tognotti, Del coraggio e della passione (Franco Angeli editore) ha conquistato, anche, il secondo posto nella classifica assoluta, tra quindici finalisti selezionati dal Comitato scientifico del Premio, tra 297 opere candidate, valutate da una giuria composta da oltre duecento studiosi, “Sono contenta di aver dato voce a una delle pioniere che, dalla Sardegna, ha contribuito a cambiare l'Italia”, ha detto Tognotti durante la cerimonia di premiazione presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Roma dove, mercoledì, si è svolta la finalissima che ha conferito il primo premio al libro Dove comincia l'uomo (Solferino) di Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi.

