Il Mut, Museo della Tonnara di Stintino apre la stagione autunnale con nuovi eventi. Domani, venerdì 17 ottobre è in programma l’incontro formativo per screening cognitivo promosso dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Stintino. Una iniziativa pubblica gratuita per presentare il progetto di screening riservato ai residenti a cura della dottoressa Eleonora Pilo e Letizia Cosso. Domenica 19 ottobre alle 18 è prevista la proiezione Nazra- Palestine film Festival, ben sei cortometraggi tra cui quattro vincitori dell’edizione 2025, più un extra speciale grazie al partner Cinè-Palestine. Cinque sguardi complementari che, tra intimità e urgenza, raccontano Gaza e la diaspora con stili narrativi diversi – documentario, fiction, e sperimentazione – ma con la stessa necessità di testimoniare. L’evento è promosso da associazione Absentia. Infine venerdì 24 ottobre alle 18 è in programma la presentazione del volume di Eugenia Tognotti “Del coraggio e della passione” , una storia avventurosa di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto nell’Italia contemporanea. Dialogherà con l’autrice Silvia De Franceschi.

© Riproduzione riservata