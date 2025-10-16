La dura vita in miniera, la storia di uomo e padre, di lavoratore impegnato sono i temi centrali del libro “Tutto è in quegli occhi” di Giorgio La Spisa, che sarà presentato domani venerdì 17 ottobre presso il salone del Centro di Cultura popolare, alle 18.30. L’ex assessore regionale alle prese con la sua nuova avventura come scrittore presenta la sua ultima fatica letteraria, dialogano con lui Maria Arca e Giovanni Matta del direttivo del Centro.

"Un appassionante racconto di un minatore, con uno sguardo buono e la testa dura come le rocce che estrae, nell’epopea mineraria sarda. Non si arrende all’idea che il giacimento in cui lavora sia esaurito. È in gioco il pane da portare a casa per la sua donna e per l’unico figlio nato nella loro storia. La sua tenacia trascina quelli che vivono la sua condizione, diventa il loro capo e convince anche altri a tentare di tenere in vita la miniera. Si snodano così alleanze e inimicizie, progetti e imprevisti".

Appuntamento alle 18.30 domani venerdì 17 ottobrepresso il Salone del Centro, l’evento è organizzato dal Centro di Cultura per l’educazione permanente, e la Pro Loco di Santu Lussurgiu.

