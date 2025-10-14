Il Laboratorio di Antropologia Visuale “Fiorenzo Serra” della Società Umanitaria organizza la proiezione del docu-film "Sardigna Romanica", per la regia di Nicola Marongiu e Cinzia Carrus, con la collaborazione del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari. L'appuntamento è per giovedì alle 10 nell'Aula O del Dipartimento sassarese.

L'opera (produzione Über Pictures) propone viaggio nel Medioevo sardo alla scoperta dell’arte e dell’architettura romanica, sviluppatasi dal X secolo grazie agli ordini religiosi monastici, nell’epoca dei regni dei Giudicati e della presenza politica della città marinara di Pisa. Un itinerario storico-artistico nel cuore del Nord Sardegna dove ancora rimangono mirabili chiese e complessi religiosi del Romanico, periodo di grande fervore culturale che ha incoraggiato la formazione di architetti, artisti e maestranze.

