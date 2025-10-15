La poesia in gallurese “Lu buttoni”, del poeta di Tempio Pausania, Gianfranco Garrucciu, è stata incoronata vincitrice del 30º Premiu di Puisia Gaddhurésa e Cossa “Lungòni” di Arzachenaa. Mentre “To ochja” del poeta Jean Frederic Terrazzoni si è aggiudicata il primo posto in corso. A Garrucciu è andata anche la targa Santa Teresa Gallura mentre a Terrazzoni la targa GB Stramboni. Al 2º posto per la sezione in gallurese, Antonello Ara di Viddalba con “La ita” e al 3º Angelo Contini di Arzachena per “Prisumu”. La targa Giulio Cossu è stata consegnata ad Angelo Giuseppe Tirotto di Castelsardo (Il cunfinadda), la targa Andrea Quiliquini se la è aggiudicata il poeta di La Maddalena, Domenico Battaglia "Und’u rispiru du’entu” mentre la targa Gianni Filigheddu se la è aggiudicata Francesco Raga, di Nettuno “A fatta di di”.

Nella sezione corsa il 2º premio è andato a Stefano Sage per “U nidu” e il 3º premio ad Angel Ricardo Dente per “Induve u fiume canta”. Premi sono stati assegnati, per la “sezioni giovani”, alle scuole primarie di Santa Teresa e di San Pasquale. La giuria era composta dal presidente, Piero Bardanzellu, Quintino Mossa, Andrea Muzzeddu e Paolo Russu per la parte gallurese, e da Jean Marie Arrighi, Alain Di Meglio, Pierre Leca e Denis Luciani per quella corsa. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri pomeriggio a Santa Teresa Gallura, presentata da Nicoletta Cancedda, presente il vicesindaco, Nello Mura, e con la partecipazione di Gruppi Folk Lungoni e Ventu d’agliola; è stata inoltre allietata dalla cantante Lucia Budroni di Oschiri e dal cantante corso-gallurese, Gianluca Cucciari .

