I Candelieri celebrati in poesia e musicaEvento al Vecchio Mulino con Beppe Dettori come ospite
La poesia in vernacolo sassarese intervallata dagli interventi musicali di Beppe Dettori. Si intitola “I Candelieri” l'evento organizzato dall'Istituto Camillo Bellieni al Vecchio Mulino di Sassari per venerdì, con inizio alle 18.
Una serata in cui l’arte delle rime sarà protagonista attraverso l’impegno dei partecipanti al laboratorio di Lingua Sassarese Is.Be che, abilmente guidati del docente Mario Lucio Marras, si cimenteranno nella lettura (in Sassarese) di alcune delle poesie più suggestive del repertorio letterario locale.
Saranno presentate opere di Pompeo Calvia, Rosilde Bertolotti, Cinzia Cossu, Salvator Ruju, Cesare Mastino, Dino Siddi, Paolo Sanna, Cinzia Cossu, Giuseppe Florenzano, Palmiro de Giovanni, Antonello Bazzu, Mario Marras, Piero Molla, Gildo Motroni e Paolo Galleri.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.