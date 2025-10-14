La scrittrice Alessia Piperno giunge nell’Isola per presentare il suo nuovo libro “La vita, a volte, fa giri strani” (Mondadori), incentrato sul racconto di alcune esperienze di viaggio in luoghi che, più di altri, hanno segnato la sua esistenza: le isole Samoa, l’Indonesia e l’Amazzonia. Non mancano i riferimenti ai quarantacinque giorni di prigionia ingiustificata in Iran, raccontati nella sua precedente opera “Azadi!”, sempre edita da Mondadori. L’autrice sarà a Porto Torres lunedì 20, per presentare il libro nella sala congressi Filippo Canu, con Irene Rais a partire dalle 18.30. Gli incontri sono realizzati con il sostegno dei Comuni di Fordongianus e Porto Torres, e in collaborazione con il Sistema bibliotecario del Barigadu, la casa editrice Mondadori, l'associazione CVX, le librerie Chiara e Stefy di Ghilarza e Koinè di Porto Torres, e i Centri Odontoiatrici Massaiu. L’autrice. Nata a Roma nel 1992, Alessia Piperno nel 2016 lascia l’Italia per esplorare il mondo in solitaria. Vive, lavora e viaggia in oltre 50 nazioni in cinque continenti diversi, raccontando il suo amore per il viaggio sulla sua pagina Instagram. Nel 2022 viene arrestata in Iran, dove trascorre 45 giorni nel carcere Evin di Teheran. Ha raccontato l’esperienza della prigionia nel memoir “Azadi!” (Mondadori, 2023).

