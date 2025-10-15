Innovatore del linguaggio della radio con “Alto Gradimento” e della televisione con “L'altra domenica” e “Quelli della notte”, l'artista foggiano è il protagonista dell'ultimo libro del giornalista Gianni Garrucciu, dal titolo “Renzo Arbore-Bontà vostra”. Ad Arbore è dedicata una serata speciale al Teatro Civico di Sassari domenica, con inizio alle 18.30.

La storia dell’artista pugliese verrà ripercorsa attraverso le testimonianze dei maggiori protagonisti dello spettacolo, del cinema, della radio, della tv e della letteratura italiana, avvalendosi di diversi contributi video, tra i quali quelli dello stesso Arbore che saluterà il pubblico in sala e insieme a Gegè Telesforo presenterà il libro di Garrucciu.

Tra gli ospiti sul palco, anche i Bertas, che sono a lui legati. Fu proprio Arbore insieme a Lucio Dalla a scegliere la loro canzone “Fatalità” per far conoscere la band sassarese al grande pubblico. La serata si avvarrà della partecipazione della Banda Musicale Luigi Canepa di Sassari che eseguirà alcuni brani di Renzo Arbore.

L'evento rientra nel Festival Culturale e Letterario City&City.

