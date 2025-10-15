Il poeta Franco Piga vince l'ottava edizione del premio di poesia "A Pes de Santu Padre"Il vincitore del trofeo dedicato a Paolo Pillonca è invece il poeta di Cheremule, Pier Giuseppe Branca, con "Su pensu prus liberu tou"
E' il poeta di Romana, Franco Piga, con "Che Fozas in Beranu", il vincitore dell'ottava edizione del premio biennale di poesia "A Pes de Santu Padre", diventato ormai un appuntamento tra i più prestigiosi dell'isola. Il vincitore del trofeo dedicato a Paolo Pillonca è invece il poeta di Cheremule, Pier Giuseppe Branca, con "Su pensu prus liberu tou".
La cerimonia di premiazione si è svolta nella chiesa di San Palmerio, davanti ad una platea competente e di appassionati. Ricordato nell’occasione lo scrittore e poeta, Paolo Pillonca, considerato un pilastro della poesia e della cultura sarda, al quale è stata dedicata una sezione.
Il trofeo è stato offerto e consegnato al poeta vincitore, dai figli di Pillonca, Fabio e Piersandro. Un trofeo realizzato dall'artista di Villasor, Gigi Porceddu.
Nella sezione per le poesie in rima e versi sciolti, oltre a Franco Piga, sono stati premiati anche Giovanni Piga di Nuoro e Giuseppe Tirotto di Castelsardo. Menzioni e premi speciali sono stati assegnati ad Antonello Bazzu di Sassari, Teresa Piredda Paoloni di Escolca, Quirina Ruiu di Tula, Antonio Ignazio Garau di Palmas Arborea e Giampaolo Nuscis di Tramatza. Nella sezione per le poesie in rima per il canto corale polifonico sono stati premiati Angelo Maria Ardu di Flussio, poi Andrea Meleddu di Sorgono e Sandro Biccai di Sindia.
«A Pes de Santu Padre è diventato ormai un premio tra i più importanti dell'isola- dice l'ideatore, il fondatore e organizzatore, Giangavino Vasco- anche quest'anno vi è stata una grande partecipazione di poetas, quindi grande attenzione del mondo culturale della Sardegna. Vorrei per questo ringraziare tutti».
Il premio è organizzato dall'associazione culturale "Frinas", dalla Pro Loco di Bortigali, dal Comune e dalla Regione e dalla corale polifonica di Bortigali.