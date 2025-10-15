Il Teatro Verdi sarà anche quest’anno la casa dei più giovani. In programma dal 21 ottobre sei spettacoli mattutini (inizio alle 10.15) studiati appositamente per gli studenti e le studentesse. L'edizione numero 20 del Progetto scuole è curato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica di Sassari.

Si parte il 21 e 22 ottobre con Musica maestro!, concerto tragicomico curato dalla compagnia Auriga Teatro.

Il 17 novembre la Banda musicale di Villanova Monteleone trascinerà gli spettatori in Una notte al cinema, viaggio tra alcune delle colonne sonore più famose. Il 23 gennaio tocca a C’era una volta la guerra, spettacolo teatrale in collaborazione con l’associazione umanitaria Emergency. Il 18 marzo anche i più piccoli saranno coinvolti in Clown in libertà, a cura della Compagnia Teatro Necessario

Il 14 e 15 aprile va in scena Alice nel paese delle meraviglie, con l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Pertini-Biasi e con attori e comparse di alcune classi dell’Istituto Comprensivo Brigata Sassari.

Chiusura l'8 maggio con il concerto sinfonico Una notte a Broadway, con la Teatro Verdi Chamber Orchestra, composta da 40 elementi e diretta da Guglielmo De Stasio.

© Riproduzione riservata