Quindici paesi hanno messo in mostra i loro costumi della tradizione, abiti sardi provenienti dai diversi centri dell’isola, corredati da oggettistica originale di epoca tardo ottocentesca ed inizio Novecento. La mostra “Siendi di Sasdhigna”, che si è conclusa a Porto Torres con successo, è stata organizzata nel Palazzo del Marchese dall’associazione Etnos Li Bainzini, un’esposizione della bellezza, abiti tradizionali uno di gala e l’altro di lutto, non solo di Porto Torres, ma provenienti da Alghero, Oristano, Padria, Mamoiada, Cagliari, Sinnai, Castelsardo, Usini, Osilo, Sindia, Santa Teresa, Orani, Florinas e Ossi.

«La mostra Siendi di Sasdhigna anche quest’anno ci ha fatto riscoprire le fattezze dell’abito tradizionale di vari paesi della Sardegna – spiega Gabriella Ruggiu, presidente dell’associazione Etnos – abbiamo esposto le varie fogge nei locali dell’ex bar Crossing creando degli ambienti di vita quotidiana dei nostri avi con oggetti risalenti a inzio secolo». L’iniziativa patrocinata dal Comune di Porto Torres prevedeva anche un convegno sugli antichi mestieri e sulle varianti della lingia sarda che ha visto gli interventi di Alessandro Derrù, Omar Fiore, Gianluca Loi e Francesco Cappai. Il dibattito è stato moderato da Gabriella Ruggiu.

© Riproduzione riservata