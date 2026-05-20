Sarà lo Spazio Nexus ad ospitare l’incontro con l’architetto Enzo Satta organizzato dal Comune di Arzachena, in collaborazione con MSD & Partners, il prossimo 26 maggio. Negli anni ’80 e ’90 Satta ha ricoperto il ruolo di coordinatore responsabile dell’Ufficio Planning del piano di sviluppo della Costa Smeralda. Nel corso dell’incontro, dal titolo dal titolo "Evoluzione dell’architettura nel contesto dello sviluppo urbanistico-paesaggistico della Costa Smeralda". si parlerà della genesi e dell’evoluzione del modello architettonico che caratterizza la Costa Smeralda.

«Questo appuntamento divulgativo vuole offrire ai cittadini l’opportunità di incontrare un professionista di altissimo profilo che ha vissuto da protagonista la trasformazione della nostra costa: dalla visione architettonica del Principe Karim Aga Khan IV, ai cambiamenti avvenuti con i passaggi di proprietà del patrimonio immobiliare, fino all’evoluzione che vediamo oggi negli hotel e nelle ville della Costa Smeralda», dichiara l’assessore Michele Occhioni, promotore dell’iniziativa. «Studiare le idee alla base della progettazione dei primi edifici e dello stesso villaggio di Porto Cervo, che dovevano armonizzarsi con il contesto naturale, significa acquisire la consapevolezza necessaria per governare le sfide urbanistiche di domani».

L’architetto Enzo Satta «per decenni è stato attento custode del sogno della Costa Smeralda – racconta Mario Sotgiu, organizzatore dell’incontro –. Lavorando a stretto contatto con il Principe e con i più grandi maestri dell’architettura internazionale, Satta ha contribuito a forgiare un linguaggio estetico che fonde eleganza e natura. Il suo racconto permetterà di ripercorrere sessant’anni di storia, svelando come la visione dei fondatori sia diventata un modello di sviluppo unico al mondo». L’ingresso è libero.

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