Guasila torna a celebrare la scrittura e la memoria del grande antropologo e narratore sardo Giulio Angioni, con la decima edizione del Premio Letterario intitolato al suo nome. L’amministrazione comunale ha aperto il bando per il concorso che da anni anima il paese della Trexenta e richiama l’attenzione di editori, autori e appassionati di cultura letteraria. Il Premio si articola in cinque sezioni: narrativa italiana edita, narrativa straniera tradotta in italiano, narrativa inedita, saggistica edita e poesia edita, con l’obiettivo di valorizzare proposte originali e di qualità. Le opere devono essere presentate entro il 14 maggio, con modalità diverse a seconda della categoria, e entreranno a far parte della biblioteca comunale.

Non mancano gli elementi tradizionali che rendono questa kermesse un momento atteso del calendario culturale isolano: attestati per tesi di laurea di neolaureati di Guasila e una borsa di studio realizzata con l’Università degli Studi di Cagliari. Inoltre saranno assegnati il Premio alla Carriera e un Premio Speciale, dedicati a figure che hanno contribuito in modo significativo alla cultura e alla società. Per la narrativa italiana edita, la giuria tecnica selezionerà una rosa di finalisti: il vincitore sarà poi scelto da una giuria popolare anonima selezionata con la Biblioteca Comunale. Per la narrativa straniera, l’autore della vincitrice sarà ospite del Festival dell’Altrove e ritirerà il premio durante la rassegna. La cerimonia di premiazione è fissata per il 25 ottobre 2026.

