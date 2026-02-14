Le richieste di grazia, i ringraziamenti e le preghiere espresse hanno ispirato qualche anno fa l'artista sassarese per realizzare una serie di opere dal titolo "Ex-Voto". Le creazioni di Zuanna Maria Boscani sono state scelte per l'esposizione in Francia, a Digione, dal 3 al 31 marzo 2026 nell'ambito del festival Italia Art.

Gli ex-voto dell'artista sassarese si ispirano appunto alla tradizione popolare e alla cultura del sacro, alla richieste di grazia o ai ringraziamenti per la grazia ricevuta da Gesù, dalla Madonna o dai Santi.

Come scritto nella presentazione della mostra francese «Zuanna Maria Boscani ha concepito questo progetto artistico come una personale interpretazione della tradizione degli ex voto, concentrandosi sulle richieste di grazia e non solo sulle grazie ricevute. La sua esplorazione visiva evoca gli aspetti più magnetici della cultura sacra. Nelle sue opere, reinterpreta valori iconografici e culturali fondendo stili diversi all'interno di un quadro creativo e ricreando un mondo esuberante di simboli dai colori vivaci. Gli ex voto artistici sono dipinti che raffigurano un evento in cui l'artista chiede (attraverso una grazia richiesta) o ringrazia (attraverso una grazia ricevuta) per l'intervento benevolo di Dio, dei santi e della Vergine Maria. Attraverso la sua opera, racconta un'esperienza personale o chiede qualcosa di più globale e collettivo, legato all'attualità».

Artista multidisciplinare che collabora spesso con Joe Perrino in progetti che fondono arte, musica e teatro, Zuanna Maria Boscani ha partecipato recentemente al progetto "Poeti ambulanti" dedicato al delicato e complesso tema del carcere.

