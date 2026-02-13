Durante una riunione alla quale hanno partecipato l’Amministrazione Comunale e tutte le parti coinvolte nell’organizzazione de Lu Carrasciali Timpiesu 2026, si è deciso che le sfilate dei giorni domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio si svolgeranno regolarmente, seguendo ogni dettaglio del programma a suo tempo presentato.

Le parti coinvolte hanno anche stabilito di programmare prossimamente una data per recuperare sia la sfilata di giovedì grasso, sia quella di sabato 14 febbraio annullate a causa del forte vento e dell’allerta meteo. Sicuramente in quel momento il calendario permetterà di vivere il divertimento anche all’interno del Teatro Tenda riparato e rimesso in sicurezza.

(Unioneonline)

