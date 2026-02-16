Edizione numero 20 per il "Carnevale in Allegria". Martedì a partire dalle ore 10 il Teatro S'Arza porta in scena in piazza d'Italia a Sassari "C’era una volta un pezzo di legno” una esilarante rivisitazione teatrale del Pinocchio di Collodi.

Uno spettacolo itinerante e interattivo che, attraverso l'ironia e il paradosso, affronta tematiche profonde come le contraddizioni della società, l'ingiustizia sociale e la lotta tra sogno e realtà. Lo spettacolo, per la regia di Romano Foddai, vedrà in scena Maria Paola Dessì, Nicolino Murru, Francesco Petretto, Stefano Petretto, Fabio Uleri, con l’assistenza tecnica di Emilio Foddai.

Lo spettacolo, che vedrà la partecipazione di oltre venti artisti tra attori, giocolieri e animatori, promette di coinvolgere grandi e piccoli in un'esperienza teatrale unica e memorabile. Saranno inoltre presenti animazioni speciali dedicate ai bambini, con giochi, spettacoli interattivi e momenti di coinvolgimento per le famiglie, rendendo l'evento ancora più inclusivo e divertente per tutte le età.

