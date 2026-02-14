Il rapporto tra i personaggi della Commedia dell’Arte, le maschere del Carnevale e l’Opera Buffa italiana è ben noto. Meno conosciuto, invece, è il legame con la musica strumentale, che utilizza gli stessi caratteri espressivi, teatrali e umoristici. Tra concerto e divulgazione "Le maschere della Musica" punta proprio a colmare questa lacuna. L'appuntamento è per martedì dalle 18 alle 20 nella sala della Biblioteca Comunale in piazza Tola.

Il format ideato dal violinista, musicologo e divulgatore musicale Alberto Sanna è realizzato in collaborazione con la dott.ssa Maria Antonietta Ruiu, direttrice del Sistema Bibliotecario del Comune di Sassari, e vedrà protagonista anche Calogero Sportato, liutista-chitarrista e docente presso il Liceo Coreutico-Musicale “D.A. Azuni” di Sassari.

Attraverso l’esecuzione di repertori dal Cinquecento all’Ottocento e a brevi spiegazioni di carattere storico e musicologico, è possibile mettere in luce come i tipi umani della Commedia dell’Arte, del Carnevale e dell’Opera Buffa siano alla base del linguaggio della musica vocale così come degli stilemi della musica strumentale.

La serata prevede tre momenti: uno prettamente conviviale con cibi e bevande caratteristici della tradizione carnevalesca; l'esecuzione musicale dal vivo su strumenti d’epoca di repertori dal Cinquecento all’Ottocento per violino e arciliuto o per violino e chitarra alternati con spiegazioni semplici e accattivanti: la conversazione col pubblico sui temi proposti, da quelli storici e musicologici a quelli legati alle consuetudini e alle tradizioni.

© Riproduzione riservata