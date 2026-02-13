A Cagliari il country western di Roby MemphisL'Equity Park propone due live all’insegna della musica a stelle e strisce
Appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica country western con il doppio live di Roby Memphis, uno dei massimi esponenti sardi del genere a livello nazionale e ospite in prestigiose rassegne dedicate alla musica americana sia in Italia che all'estero.
I concerti, ad ingresso libero, si terranno a Cagliari sabato 14 febbraio alle ore 20.30 ed il giorno seguente alle ore 16 presso il suggestivo scenario dell'Equity Park, struttura immersa nel verde a Genneruxi che da tempo propone spettacoli di qualità e rassegne musicali per tutti i gusti.
Roby Memphis è l'unico sardo ad essersi esibito per l'Ambasciata Americana di Roma, luogo iconico e crocevia degli artisti più rinomati, in un concerto di gala dedicato al repertorio a stelle e strisce.
Ha all'attivo 2 album pubblicati e centinaia di concerti da solista e con la Band che annovera un quartetto di virtuosi statunitensi e isolani oltre ad un corpo di ballo modulabile a seconda della capienza degli spazi: nelle piazze più grandi le coreografie arrivano a coinvolgere più di 50 coppie di danzatori.
stato uno degli artisti ufficiali del Capodanno di Cagliari 2025 dove ha richiamato in Piazza Garibaldi migliaia di fan per ascoltare e ballare i capolavori di uno stile che annovera milioni di seguaci in tutta Italia.
Il repertorio della due giorni è articolato in una carrellata di brani classici e conosciutissimi al grande pubblico, da Willie Nelson a Johnny Cash, fino ad Alan Jackson ed Eric Clapton con rielaborazioni originali che saranno presentate in anteprima in attesa del nuovo tour di Roby Memphis, in partenza a partire dal mese di marzo, dopo i successi delle sue esibizioni nella Penisola e nelle più rinomate località sarde tenutesi lo scorso anno e andate tutte sold out.
