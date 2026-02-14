Il romanzo di Alessandra Corrias, sociologa, giornalista e scrittrice e fan di Piero Marras fin da bambina, sarà presentato venerdì prossimo alle 18, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, alla presenza dell'artista e del giornalista Gianni Garrucciu.

"Rundinedda road, la storia di Piero Marras” inizia nella Nuoro alla soglia degli anni Sessanta, dove Piero è un bambino che preferisce il pallone alle lezioni di pianoforte. Poi il protagonista scopre la libertà nelle note di una chitarra. Quella libertà che presto lo porterà dai palchi di periferia al duetto con Dionne Warwick, dal Disco per l’Estate alla EMI, dalle band alla carriera da cantautore. Dal brano "Quando Gigi Riva tornerà" a "Su Poeta Bandidore"

Una storia, quella di Piero Marras, che segue le regole delle favole. Ma le regole, a Piero, non sono mai piaciute e così, all’apice del successo, dopo tre album in lingua italiana, prende una decisione che cambierà la sua vita e la storia della musica sarda. Con "Abbardente" nascerà un nuovo genere musicale, e sarà quello di Piero Marras.

L'appuntamento è la prima anteprima del festival letterario-musicale Fino a Leggermi Matto 2026, che unisce le parole alle note e propone approfondimenti e performance.

© Riproduzione riservata