Tutto pronto per su "Cranovali maresu" organizzato dall’associazione culturale "Martis de Agoa", e dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Maracalagonis. Domenica 15 febbraio si terrà la rappresentazione de “Su Martis de Agos”, il corteo di maschere che tradizionalmente si teneva a Maracalagonis il “martedì grasso”. «Un appuntamento - dice il presidente dell'associzione organizzatrice, Cristian Mascia, che affonda le radici nel tempo. Alla sfilata parteciperanno anche tre maschere ospiti: "Sos Corriolos" (Neoneli), "Su Maimoni e is Ingestus" (Tertenia) e "Is Cerbus" (Sinnai). Attendiamo il pubblico delle grandi occasioni».

Alle 15 è previsto il raduno dei gruppi nell’ex Casa Cocco (Piazza Chiesa), un’ora più tardi la partenza della sfilata per le vie del paese e alle 17,30 circa l’arrivo in Piazza Chiesa per l’esibizione finale delle maschere. A seguire, zeppole per tutti offerte dall’Associazione Culturale "Martis de Agoa".

Sempre per domenica pomeriggio è prevista anche la grande sfilata delle maschere e dei carri allegorici organizzata dalla Pro Loco ( presieduta da Ercole Alfredo Corona ), sempre con la collaborazione del Comune. Questo il programma: ORE 14,30. Raduno dei Carri allegorici presso il piazzale del campo sportivo. ORE 15 Raduno di tutte le maschere e gruppi a tema presso piazza Giovanni XXIII; Ore 16. Partenza sfilata allegorica per le vie del paese: piazza Giovanni XXIII, via Cagliari, via Maddalena, via Fani, via Aretino, via Cagliari, via Nazionale, via Dante, via Garibaldi, via Santo Stefano, via Roma e rientro in piazza Giovanni XXIII. Ore 17. Arrivo in piazza Giovanni XXIII, premiazioni della migliore maschera e dei carri di carnevale, (primo, secondo e terzo premio); Ore 18. Distribuzione delle zeppole offerte dall' Associazione Turistica Proloco Marese. Prevista la la partecipazione dell' Oratorio "San Giovanni Bosco" e della parrocchia Vergine degli Angeli di Maracalagonis.





