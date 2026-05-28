Un viaggio tra saggi, inchieste e romanzi per raccontare e riflettere sulle trasformazioni e sui cambiamenti che attraversano la società contemporanea. Quattro giornate dedicate ai libri e agli autori che insieme a giornalisti, esperti e studiosi animeranno “Ideario Storie – Il libro racconta”, festival culturale organizzato dall’associazione culturale Ideario in collaborazione con Asi Sardegna, con il contributo dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e il patrocinio del Ministero della Cultura. La manifestazione, che si terrà a Cagliari il 29 e 30 maggio e il 5 e 6 giugno nei locali di Sa Manifattura, nasce, nella visione del direttore artistico Fabio Meloni, per creare un luogo in cui le parole escono dalle pagine e diventano incontro, dialogo e condivisione. Un appuntamento nel quale cultura e sapere diventano protagonisti e la lettura viene valorizzata come strumento di crescita individuale e collettiva.

«Ho voluto creare uno spazio dove autori e lettori si trovano uno accanto all’altro – spiega Meloni - un percorso nel quale le storie prendono forma attraverso chi le scrive e chi le vive, uniti dalla curiosità, dal bisogno di capire, immaginare, raccontare. Ma anche un confronto sulle idee, sulle trasformazioni del presente, sulle domande che attraversano la società contemporanea. Promuovere i libri significa offrire strumenti per comprendere il presente, interpretare il passato e immaginare il futuro. Pagine che arricchiscono lo sguardo, stimolano il pensiero e ci rendono più consapevoli».

Ricco il calendario degli appuntamenti in programma.

Si parte venerdì 29 maggio, alle ore 18.30, con “I misteri della Moby Prince”, incontro dedicato alla tragedia del traghetto Moby Prince e alle domande ancora aperte su una delle vicende più controverse della storia italiana recente.

Protagonista Patrizio Turi, già giudice della Corte d’Appello di Firenze e autore del libro “Moby Prince. Un’indagine da proseguire” (Compagnia dei Santi Bevitori). Interverranno Luchino Chessa, presidente dell’associazione “10 Aprile – Familiari vittime Moby Prince”, i deputati Pietro Pittalis attuale presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Moby Prince e Silvio Lai, ex presidente della stessa Commissione.

Introduce Paolo Mastino, giornalista del Tg Rai Sardegna.

Sabato 30 maggio, alle ore 18.30, spazio al tema “Identità e libertà nell’era dell’Intelligenza artificiale”, appuntamento dedicato agli scenari aperti dall’innovazione tecnologica e dalle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Interverranno Federico D’Annunzio, imprenditore dell’innovazione digitale e autore del libro “Habeas Corpus. Chi saremo nell’era dell’Intelligenza artificiale” (San Paolo) e Carlino Casari, direttore Tecnologie digitali del CRS4 Sardegna. Introduce il giornalista Nicola Scano.

Venerdì 5 giugno, alle ore 18.30, il focus sarà dedicato alla comunicazione con “I nuovi strumenti della narrazione politica”. Al centro dell’incontro il libro “Riconquistare menti e cuori. L’Occidente sul campo di battaglia digitale” (Rubbettino), scritto da Pietro Francesco Dettori, esperto di comunicazione digitale, che dialogherà con Gino Zavalani, direttore editoriale del social media "Esperia".

Introduce il giornalista Fabio Meloni.

Sabato 6 giugno doppio appuntamento conclusivo.

Alle ore 18.15, si parlerà di sanità con “Le ombre del sistema sanitario”, incontro dedicato alle criticità del sistema sanitario italiano attraverso il libro “Ladri di salute. Inchiesta sulla sanità tra cure negate e vite sospese” (Il Timone). Interverranno Natasha Farinelli, giornalista Mediaset e autrice del volume, e Roberto Tumbarello, già direttore della Cardiologia pediatrica del Brotzu.

Introduce il giornalista di Telesardegna, Valentino Medagliani.

A seguire, alle ore 19.30, “La storia narrata”, appuntamento dedicato alla narrativa storica come strumento per rileggere il passato. Protagonisti i giornalisti Giorgio Ballario, autore del noir “I racconti del maggiore. Le prime indagini di Aldo Morosini nell’Africa Orientale” (Capricorno), e Gabriele Marconi, autore del romanzo “Eden in fiamme” (Castelvecchi).

Introduce il giornalista Bruno Murgia.

I libri

"Moby Prince. Un’indagine da proseguire"

Il libro esplora il mistero della tragedia del traghetto Moby Prince, avvenuta nel 1991, attraverso una ricca analisi di testimonianze e documenti inediti. L'autore invita a riflettere sulle verità nascoste e sulle responsabilità mai chiarite, offrendo una narrazione avvincente che stimola il lettore a continuare l'indagine. Con uno stile incisivo e approfondito, il testo si propone di mantenere viva la memoria delle vittime e di cercare giustizia.

"Habeas Corpus. Chi saremo nell’era dell’Intelligenza artificiale"

Il libro analizza le sfide etiche e identitarie che l'intelligenza artificiale pone alla nostra società, interrogandosi su cosa significhi essere umani in un mondo sempre più automatizzato. Attraverso una riflessione profonda, l'autore esplora il concetto di libertà e i diritti individuali, evidenziando la necessità di una nuova coscienza collettiva. Con uno sguardo critico e visionario, il testo invita a ripensare il nostro futuro e le relazioni tra tecnologia e umanità.

"Riconquistare menti e cuori. L'Occidente sul campo di battaglia digitale"

Il libro esplora le nuove strategie di comunicazione e narrazione politica nell'era digitale, evidenziando come i social media e le piattaforme online stiano trasformando il panorama politico. L'autore analizza le sfide e le opportunità offerte da questi strumenti, proponendo un approccio innovativo per riconquistare l'attenzione e il consenso dei cittadini. Con uno stile incisivo, il testo invita a riflettere sull'importanza di una narrazione autentica e coinvolgente per il futuro della democrazia occidentale.

"Ladri di salute. Inchiesta sulla sanità tra cure negative e vite sospese"

Questo volume affronta le problematiche del sistema sanitario, rivelando come inefficienze e malpratiche possano compromettere la salute dei cittadini. Attraverso inchieste dettagliate e testimonianze dirette, l'autore mette in luce le storie di pazienti che vivono in attesa di cure adeguate, denunciando un sistema che spesso tradisce le promesse di assistenza. Con uno stile incisivo e critico, il libro invita a riflettere sulle riforme necessarie per garantire un accesso equo e di qualità alle cure sanitarie.

"I racconti del maggiore. Le prime indagini di Aldo Morosini nell’Africa Orientale" e "Eden in fiamme"

Questi volumi offrono uno sguardo avvincente sulle avventure del maggiore Aldo Morosini, esplorando le sue indagini nell'Africa Orientale durante un periodo di tumulto e trasformazione. "I racconti del maggiore" narra le prime esperienze di Morosini, mentre "Eden in fiamme" approfondisce le sfide e i conflitti che ha affrontato, rivelando la complessità di un continente in fermento. Con uno stile narrativo incisivo, entrambi i testi catturano l'essenza di un'epoca storica ricca di tensioni e scoperte.

(Unioneonline)

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