L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cabras, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, organizza la presentazione del libro "La cena delle anime. Sa chena pro sos mortos" di Maria Laura Berlinguer. L'appuntamento è per sabato 30 maggio alle 18, presso il Centro Polivalente di via Tharros.

Nel corso dell’incontro l’autrice dialogherà con Luca Solinas, accompagnando il pubblico alla scoperta del suo romanzo, un’opera che intreccia memoria, tradizioni e identità della Sardegna. Il titolo richiama infatti l’antica usanza di sa chena pro sos mortos, la cena preparata nella notte tra Ognissanti e il 2 novembre per accogliere simbolicamente le anime dei defunti, una tradizione profondamente radicata nella cultura popolare sarda e ancora oggi custodita nella memoria collettiva dell’isola. Attorno a questa suggestiva usanza si sviluppa una vicenda che intreccia memorie familiari, segreti, leggende e destini che attraversano le generazioni.

La protagonista, Iride Dessì, torna nel suo paese d’origine nel Meilogu e, seguendo le tracce del passato, ricostruisce una storia che affonda le radici nella Sardegna dell’Ottocento. Maria Laura Berlinguer, da sempre legata alla Sardegna e alle sue tradizioni, propone un racconto capace di unire la dimensione storica e quella emotiva, conducendo il lettore in un viaggio tra vicende familiari, segreti, legami con il passato e antiche credenze. Attraverso una scrittura coinvolgente e attenta ai dettagli del patrimonio culturale isolano, il romanzo restituisce atmosfere, valori e suggestioni che appartengono alla storia e all’identità della Sardegna.

"La presentazione del volume rappresenta un'importante occasione per promuovere la lettura e valorizzare il patrimonio culturale della Sardegna attraverso la narrativa contemporanea - fanno sapere dal Comune - L'incontro consentirà al pubblico di conoscere da vicino il lavoro di Maria Laura Berlinguer e di approfondire temi legati alla memoria, alle tradizioni e all'identità dell'isola. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza".

© Riproduzione riservata