Una visione artistica in cui umano e natura vanno a ibridarsi in un solo insieme, tra pareidolie e surrealismi: giovedì alle 18 sarà il momento di una nuova inaugurazione alla Galleria Siotto di Cagliari, con l'apertura della mostra personale "Florescenze" di Veronica Pala, prima nella città d'origine per l'artista e curata da Alice Deledda. L'esposizione resterà visitabile da giovedì a domenica fino al 28 giugno, dalle 18 alle 20 in via dei Genovesi 114.

Con numerose tecniche apprese ed esercitate nel corso degli anni, con "Florescenze" Pala presenterà al pubblico i risultati delle sue ricerche fisionomiche per condurlo in un universo di smalti verdi e bianchi, ceramiche scure e profili estranei e pareidolici in cui elementi umani e botanici s'intersecano fino a fondo, presentando nuove forme di vita dall'origine ignota.

Dopo essersi diplomata al Foiso Fois del capoluogo, l'artista classe 1995 ha poi proseguito la formazione all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano: in quegli anni sperimenta modalità come calcografia, pastelli a olio su carta e pittura su tela, sviluppando passo dopo passo un personale approccio. Durante la permanenza in Portogallo si avvicina per la prima volta all'arte della ceramica, per poi consolidare lo stile basato sull'inconscio e sul mondo onirico, espresso anche nella forma dell'autoritratto. Dal 2024 è parte del collettivo fondatore dell'atelier Neula, nel centro storico di Cagliari.

La mostra è realizzata in collaborazione con Corte delle Dolomiti e Mi.No.Ter, con il contributo della Direzione generale delle Biblioteche e Istituti culturali del Ministero della Cultura, oltre che di Regione, Comune e Fondazione Sardegna.

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