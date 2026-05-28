Domani, sulle principali piattaforme digitali, esce un nuovo album, legato al progetto discografico firmato da due giovani dj di Silanus e Mamoiada, Dario Deledda (Dade) e Thomas Cadinu (ThomC). Si tratta di "Eternitè", opera matura e complessa, composta da 11 tracce che segnano una netta evoluzione nel comune percorso artistico dei due giovani artisti. Il lavoro musicale si sviluppa attraverso una ricercata commistione di sonorità afro, house e pop che attraversano l’intero progetto, offrendo un sound generale che unisce hit radiofoniche e pezzi prettamente club.

L'album racconta in forma narrativa la relazione tra un giovane legato alla strada e una ragazza che contribuisce a favorirne l’allontanamento dal mondo della criminalità. Nei testi emerge una riflessione profonda su tematiche universali e di stretta attualità come rivalsa, perseveranza e voglia di emergere. La pubblicazione dell’album dei due produttori sarà seguita, nella seconda metà di giugno, dall’uscita del videoclip ufficiale del singolo “Eternitè”, pensato per ampliare la dimensione visiva del racconto musicale. La realizzazione del disco è stata portata avanti nei mesi scorsi sotto la diretta direzione artistica di ThomC & DaDe. La fase di mix e mastering è stata curata dai due produttori nello studio di Dario Deledda a Silanus, dove l’intero progetto ha trovato la sua definitiva quadratura sonora. Dario Deledda (Dade), spiega: "Questo disco nasce dall'esigenza di fermare il tempo e goderci i momenti. Viviamo in un'epoca dove scorre tutto così veloce che ogni tanto bisognerebbe fermarsi e viverci le nostre passioni, nel nostro caso fare musica”. Thomas Cadinu (ThomC), aggiunge: “In un'epoca di ascolti rapidi e frammentati, abbiamo voluto strutturare un percorso d'insieme, dove ogni traccia è legata alla successiva. È un invito a riscoprire l'ascolto come atto di attenzione e dimostrare che si può creare musica di qualità anche in zone come le nostre, dove il lavoro del dj e produttore viene visto ancora come un semplice hobby”.

A impreziosire il tutto i due artisti si avvalgono della collaborazione di esponenti della scena musicale, quale il cantante spagnolo Danyel El Persa, Andrea Zara, Nadia Pinna, Morgana Brais, R3act, Salva e Emilian, Alberto Caddeo, Andrea Rosas ,Cocco e Bendriu. I loro interventi arricchiscono il disco di sfumature inedite.

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