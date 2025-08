Domani (giovedì 7 agosto) a Buggerru presso la sala convegni del Museo del Minatore, sarà presentato il libro dell’attore Cesare Bocci e di sua moglie Daniela Spada, dal titolo “Pesce d’Aprile. Uno scherzo del destino che ci ha resi più forti”. La presentazione è organizzata dal bresciano Bruno Brescianini, ormai buggerraio di adozione e dalla Odv Viviamo Insieme.

“Ho voluto organizzare la presentazione del libro scritto dagli amici Daniela e Cesare non solo per l’amicizia – spiega Brescianini – ma soprattutto, perché il libro parla di una storia realmente accaduta e rappresenta un insegnamento, per chi come nel loro caso deve affrontare il dramma di un ictus invalidante”. L’ingresso è gratuito e tutti sono invitati a partecipare. L’inizio è fissato per le 22.

