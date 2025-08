“Mille culure-Omaggio a Pino Daniele” è la chiusura in grande stile del World Music Festival organizzato dalla Cooperativa teatro e/o Musica. L'appuntamento è per sabato a Sassari in piazza Moretti alle 21.30 con Anna Maria Castelli, cantante e attrice di origine napoletana, che ripercorre la carriera (soprattutto coi brani in dialetto) di un artista simbolo di Napoli, città piena di luci e ombre, emozioni e sofferenze, colori e profumi e della sua gente.

Anna Maria Castelli sarà accompagnata da Adriàn Fioramonti alla chitarra, Vittorio Fioramonti al contrabbasso e Stefano Rapicavoli alla batteria.

Nata a Milano ma di origine napoletana, la “cantattrice” Anna Maria Castelli non è nuova agli omaggi ai grandi artisti italiani. È infatti reduce dal successo di Cosa sono le nuvole, dedicato a Domenico Modugno, e in passato ha più volte reinterpretato i grandi classici di Giorgio Gaber. Ha collaborato con i maggiori musicisti italiani, tra cui Giorgio Gaslini, Gianni Coscia e Renato Sellani nel jazz, l’Ensemble dei Virtuosi italiani con il suo omaggio all’icona della canzone francese Edith Piaf, il premio Oscar Luis Bacalov nel tango.

