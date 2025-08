Ritorna nel suo tradizionale palcoscenico, allestito nella piazza Umberto I, il tanto atteso evento dell’Estate Turritana che vede esibirsi a Porto Torres artisti locali, pronti ad mostrarsi nelle imitazioni dei grandi cantanti tra i più famosi del panorama italiano. L’evento “Re per una notte” arriva alla sua 15° edizione, sotto il marchio BBrothers, Domenico e Alberto Bazzoni ideatori della iniziativa, una manifestazione che si svolge con il supporto dell’amministrazione comunale. Sotto il palco del municipio, adulti e bambini si alterneranno tra imitazioni, costumi, musiche e tanti ospiti, per due ore di buona musica e tanto divertimento. A condurre la serata il comandante Pierluigi Fiori, storico conduttore di serate musicali e di eventi culturali. Tante le performance in programma, talenti che con abiti e capacità vocale sapranno replicare gli originali cantanti amati dai tanti fan. Al termine sarà una giuria qualificata a decretare il Re per una Notte.

