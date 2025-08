Venerdì sera 8 Agosto , alle ore 20.00, iI Lungomare di San Pietro , a Valledoria, si trasformerà in un salotto letterario, in uno scenario suggestivo e da togliere il fiato, per accogliere Antonio Boggio, autore del nuovo romanzo “Assassinio sull’isola di San Pietro”, pubblicato da Giallo Mondadori.

L’incontro sarà moderato da Nicola Comerci, in dialogo con l’autore. Dopo “Omicidio a Carloforte” e “Delitto alla baia d’argento”, torna il commissario Alvise Terranova, protagonista amato dai lettori. Sullo sfondo della splendida e solitaria isola di San Pietro, l’indagine prende avvio dalla morte di Cristiano Galileo, orologiaio e gioielliere trovato senza vita nel suo negozio. Un suicidio all’apparenza, ma le parole della figlia e il fiuto del commissario suggeriscono una realtà più complessa. Antonio Boggio, classe 1982, è originario di Carloforte e vive a Cagliari.

Ha esordito nel noir con Piemme nel 2022, portando nella narrativa italiana una voce profonda, capace di raccontare il crimine come lente d’ingrandimento sulla società e sulle sue tensioni sommerse. L’evento è realizzato con il patrocinio del comune di Valledoria. L’ingresso è libero.

