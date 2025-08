Una mostra fotografica all'aeroporto di Cagliari Elmas. L'esposizione si chiama Estroverso-Metainverso – La cura dell'incanto: si trova al molo imbarchi, gate 7 e 8, ed è a cura dell'associazione di volontariato "Farmacisti nel mondo" in collaborazione con Sogaer e con la direzione aristica a cura di Giovanni Coda. Sarà visitabile fino al prossimo 20 settembre.

Una mostra fotografica che, oltre a sensibilizzare e promuovere l’attenzione verso i progetti internazionali a supporto delle piccole comunità dell’Africa che necessitano di aiuto, ha una finalità di beneficenza: promuovere la raccolta fondi per l’acquisto del materiale di primo soccorso e della strumentazione medica per il dispensario in costruzione a Cacuti, un piccolo villaggio in Angola, e della fornitura per una farmacia itinerante per l’assistenza domiciliare, con apparecchi di facile trasporto.

Una selezione di scatti realizzati in diverse località abitate da persone straordinarie che coltivano la speranza nell’altro, luoghi remoti dove Farmacisti nel Mondo ha operato in questi anni. Istantanee di una quotidianità difficile che si affida con rara bellezza e autenticità all’occhio del fotografo e raccontano, attraverso gli sguardi e le testimonianze dei volontari, il senso dell’umanità. Le fotografie della mostra “Estroverso-Metainverso – La cura dell’incanto” sono di Rosario Longobardi, presidente di Farmacisti nel Mondo Odv.

«Si tratta di un progetto itinerante con un obiettivo trasversale: non solo promuovere raccolta fondi per iniziative solidali, ma creare una connessione con le comunità di riferimento attraverso la promozione di eventi culturali, ludici e sportivi», afferma Longobardi. «Il nostro è un modello di fundraising inclusivo e partecipativo che si realizza attraverso i nostri farmacisti-ambasciatori ma non solo: anche i cittadini volontari possono a loro volta diventare ambasciatori contribuendo alle nostre iniziative».

Insieme a Longobardi, i responsabili e coordinatori della mostra fotografica sono: Patrizia Pulcini, vicepresidente dell’associazione e responsabile dei progetti internazionali, Federica De Villa, ambasciatrice e coordinatrice per la Sardegna di Farmacisti nel Mondo, e Fabrizio Daddi, ambasciatore e coordinatore per la Sardegna dell’associazione Farmacisti nel Mondo: «L’iniziativa di FAM prevede l’allestimento di un presidio sanitario che oltre a svolgere attività di dispensario farmaci disporrà di locali adibiti ad assistenza medica, per assicurare a chi vive in questo angolo remoto del mondo il diritto alle cure di prima necessità che purtroppo non viene garantito».

