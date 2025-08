In una chiesa gremita si sono svolti oggi a Villasimius i funerali dell'imprenditore immobiliare Luca Rivera, rimasto vittima di un tragico incidente in moto ieri mattina tra Porto Sa Ruxi e Capo Boi. A concelebrare il rito funebre sono stati il parroco don Gianni Soro e un sacerdote piemontese: don Gabriele Semino, amico di Luca, anche lui arrivato alcuni anni in Sardegna dal Piemonte.

La chiesa dove si sono svolti i funerali di Luca Rivera a Villasimius (foto Serreli)

Così sono rimbalzati i ricordi, i momenti trascorsi assieme anche nel mare dell’Isola dei Cavoli che hanno messo in luce l’amore che Luca Rivera aveva per Villasimius, per il suo mare e il suo straordinario senso di volontariato. Era dirigente dei Volontari del soccorso della “Costa sud est”, che opera col 118: sono stati i primi a intervenire sul luogo dell’incidente. Era sposato con Simona Vargiolu, anche lei imprenditrice turistica, sarda di Castiadas. Aveva il tempo per occuparsi dell’Agenzia e aveva il tempo di fare il volontario.

Il carro funebre per i funerali di Luca Rivera (foto Serreli)

Il sindaco Luca Dessì lo ha definito «un gentiluomo». Lo storico ex medico di Villasimius, Giorgio Panzeri, oggi presidente della “Costa sud est” dice che Luca è stato «un uomo semplicemente generoso». Tanta gente ai funerali che si sono svolti in un clima di grandissima commozione.

