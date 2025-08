A Curcuris, venerdì 8 e sabato 9 agosto, saranno due giorni fra cinema e foto per il festival comunitario “Andata e Ritorno”, organizzato da Comune e Fondazione di Sardegna. Sabato, inoltre, anche un’occasione di aggregazione per la comunità, con la “Festa dell’Emigrato”. Venerdì 8 agosto, alle 21.30, a Casa Pilloni spazio al cinema all’aperto, con la proiezione del documentario “Lirica Ucraina” di Francesca Mannocchi, una delle migliori corrispondenti di guerra in Europa. L’ingresso è gratuita, con una disponibilità massima di 100 posti.

Sabato 9 agosto, alle 19.30, il taglio del nastro dell’esposizione fotografica “Andata e ritorno”, stesso tema del festival. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. «Proseguiamo nel percorso tematico della manifestazione – commenta il sindaco Raffaele Pilloni - e, dopo la proiezione di “No Other Land”, venerdì il festival proporrà “Lirica Ucraina”, documentario realizzato dalla giornalista Francesca Mannocchi. Sabato inaugureremo l’esposizione di fotografia: a casa Pilloni sarà possibile visionare le 30 immagini selezionate tra le oltre 470 in concorso, giunte da ogni parte del mondo e caricate sul sito ufficiale del festival che, da aprile a oggi, ha registrato quasi 80.000 accessi».

Sempre sabato, alle 21, in piazza Santa Maria, è in programma anche la “Festa dell’Emigrato e della Comunità di Curcuris”, con la tradizionale cena conviviale e musicale, organizzata dall’associazione Beata Vergine Assunta, con il patrocinio del Comune.

© Riproduzione riservata