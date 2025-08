Ventesimo appuntamento con la rassegna letteraria estiva Sul filo del discorso, in piazza dello Scolastico a Olbia, domani alle 21:30 sarà presentato il libro “Uguale per tutti” (Castelvecchi editore) della giornalista e assessora alla Cultura del Comune di Cagliari, Maria Francesca Chiappe. Un'indagine, anche un po' sociale, per scoprire la verità sulla morte di un uomo, sbarcato in Sardegna alla ricerca di un futuro migliore, e sulle crepe di un sistema intriso di potere e di pregiudizi. A dialogare con l'autrice, cronista storica de L'Unione Sarda, che si è occupata a lungo di cronaca giudiziaria e che ha scritto alcuni libri inchiesta sui fatti di nera accaduti in Sardegna, il collega Augusto Ditel.

