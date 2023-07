Ancora tre giorni e sarà festa grande per San Costantino.

Sembrerà una affermazione scontata, ma per i sedilesi l’aspetto religioso prevale su tutto il resto e se l’Ardia continua ad esistere, non è solo per tradizione o per quanto è stato tramandato, ma per la grande devozione che si nutre nei confronti del santo imperatore. La stessa fede profonda che anima i cavalieri, ma soprattutto le componenti del consiglio di San Costantino con a capo la prioressa Maria Laura Atzas.

Il Consiglio di San Costantino è il gruppo delle donne che si preoccupano di tutto l’aspetto liturgico e non, inerente il santuario di Santu Antinu, e resta in carica un anno. Hanno l’importante e delicato compito di preparare ogni cosa in maniera puntuale e attenta, partecipando a tutte le funzioni religiose. Il loro compito termina il prossimo 31 agosto al termine della novena che inizia il 23 agosto, ma il nome della prioressa che succederà a quella in scadenza di mandato verrà comunicato dal parroco don Battista Mongili in occasione della festa dell’ottava.

«Le sensazioni sono meravigliose – afferma Maria Laura Atzas - non pensavo si potesse provare quello che sto vivendo, è qualcosa di indescrivibile. In quest’ultimo periodo ancora di più, la grandezza di San Costantino è sopra ogni cosa. Ti rendi conto che lui c'è sempre, ma in determinati momenti lo senti ancor di più».

Oltre ad Atzas il consiglio è composto da Daniela Farci, Monica Salaris, Sonia Manca, Simona Manca, Sara Delogu, Angela Atzas, Eliana Pia, Daniela Pintus.

Le celebrazioni. Da mercoledì 5 luglio (dalle 7.30 alle 19) verranno celebrate Sante Messe in Parrocchia e nel Santuario. Il 6 luglio, primo giorno dell’Ardia, le sante messe inizieranno dalle 6.00 e successivamente ogni ora nel Santuario e in Parrocchia alle 7. 30 e 9. 30. Alle 11 solenne concelebrazione eucaristica nel Santuario accompagnata dal coro parrocchiale San Francesco con all’organo Nicola Norio. Nel pomeriggio messe alle 16, 17 e 18 nel Santuario. Alle 18 in Piazza S.Giovanni consegna de Sas Pandelas mentre dopo l’Ardia sarà celebrata la santa messa alla presenza dei capicorsa. Venerdì 7 luglio, dopo l’Ardia del mattino santa Messa, mentre nel pomeriggio alle 18.30 in parrocchia vespri solenni e processione di San Costantino per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale di Monastir e al termine benedizione eucaristica.

