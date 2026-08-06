«Se n’è andato un mito della nostra età».

Così Sandru Dessì, illustratore e scrittore originario di Armungia, ricorda Francesco Guccini.

Un legame, quello tra la Sardegna e il cantautore emiliano, che ha prodotto perfino un doppio album dal vivo e un dvd, il primo della carriera di Guccini, “Anfiteatro Live”.

Registrati all’Anfiteatro Romano di Cagliari durante il concerto del 4 settembre del 2004, il disco e il dvd sono stati pubblicati un anno dopo. Tra i contenuti speciali anche il backstage girato durante le prove del concerto e quattro canzoni.

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