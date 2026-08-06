È morto nella sua Pavana, nel Modenese, in quell’Appennino tosco-emiliano a cui aveva legato una parte profonda della sua vita, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Francesco Guccini, poeta delle osterie, cantautore, scrittore di piccole storie e grandi domande, aveva 86 anni.

Scompare così una delle voci più autorevoli della canzone d’autore, un narratore capace di mettere in musica il tempo che passa, i ricordi dell’infanzia, le amicizie, le delusioni, le battaglie civili. Nato a Modena il 14 giugno 1940, cresciuto tra la città emiliana e le montagne di Pavana, aveva esordito negli anni Sessanta diventando presto uno dei simboli della canzone impegnata. Da «Dio è morto», «La locomotiva», «Auschwitz», «L’avvelenata» a «Il vecchio e il bambino», è stato il cantore degli ultimi, dei ribelli, dei sognatori e di chi ha sempre cercato una strada alternativa al conformismo. Nelle sue canzoni c’erano la memoria della Resistenza, la riflessione politica, il disincanto dell’età adulta e la nostalgia per un mondo che cambiava troppo in fretta. Ma anche l’ironia, l’amore per gli amici, le serate nelle osterie e il gusto per le storie semplici.

Da voce del popolo, delle lingue e delle tradizioni, con la Sardegna aveva un rapporto molto stretto. Ricordava con affetto la prima volta che aveva suonato, nel 1975, al Palazzetto di Cagliari. Non c’era un palco, non c’erano transenne, solo una sedia e un microfono. Una visita in cui approfittò per conoscere lo scultore Pinuccio Sciola e visitare il suo atelier. Nel 2000 accettò di partecipare al disco “Barones” dei Tenores di Neoneli, cantando in limba “Naschet su Sardu”. Poi nel settembre 2004 un nuovo concerto all’Anfiteatro romano di Cagliari, pubblicato nel 2005 come doppio album dal vivo e dvd dal titolo “Anfiteatro Live”. L’ultimo concerto nell’Isola risale al 2011, prima dell’addio alle scene, alla miniera di Serbariu a Carbonia.

Accanto alla musica ha coltivato per tutta la vita la passione per la scrittura, firmando romanzi e racconti nei quali tornavano i paesaggi dell’Appennino, i personaggi incontrati lungo il cammino e quel patrimonio di memorie che aveva sempre difeso come una ricchezza preziosa.

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