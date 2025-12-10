Pittura, scultura, deisgn, musica e danza. A Sassari qualsiasi inclinazione artistica può essere assecondata e coltivata grazie alla presenza di due licei che sabato aprono le porte per il classico "Open Day".

Il Liceo Artistico “Figari” di Sassari presenterà dalle 15 alle 19 nella sede centrale in Piazza d’Armi i percorsi formativi del primo biennio e dei diversi indirizzi di studio del triennio: Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design dei Metalli, Grafica e Audiovisivo e Multimediale.

Sarà possibile visitare i laboratori artistici, la nuova aula metaverso e gli spazi didattici rinnovati, oltre a raccogliere informazioni in merito ai tanti progetti promossi dall’istituto e alle attività di potenziamento della lingua inglese. Nella galleria al primo piano saranno esposti i lavori degli studenti, un’occasione per immergersi nei diversi ambiti dell’arte che compongono l’offerta formativa.

“Next stop. Azuni”. È il motto con cui il Liceo Azuni di Sassari si presenterà dalle ore 16 alle ore 19, nella sede centrale di via Rolando 4. Nello storico edificio dell’istituto, che vanta il recente primato tra i licei classici del Nord Sardegna nello studio Eduscopio della Fondazione Agnelli, saranno attivi alcuni sportelli informativi per illustrare i corsi di studio del liceo classico con l’indirizzo tradizionale e i percorsi del logico-filosofico e del biomedico, del liceo musicale, in cui si studiano tutti gli strumenti dell’orchestra, e del liceo coreutico, l’unico del genere in Sardegna.

In una ventina di spazi appositamente allestiti i docenti e gli studenti proporranno attività e laboratori di lingua e cultura classica, letteratura, filosofia, matematica, fisica, scrittura e comunicazione, con un’aula riservata all’illustrazione del progetto OIKOS Erasmus+ di mobilità linguistica e tirocini lavorativi all’estero in ambito europeo. Previste anche esibizioni musicali.cnologie musicali.

