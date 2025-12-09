Giovedì 11 dicembre 2025 dalle 9.30 appuntamento alla Mediateca del Mediterraneo di via Mameli a Cagliari per il convegno “Cagliari al cinema”. L’iniziativa vuole mettere in evidenza le diverse modalità con cui il cinema ha raccontato la città di Cagliari, andando oltre le immagini stereotipate e cartoline turistiche. Un vero e proprio "dialogo tra immagini e parole”, alla scoperta di una Cagliari più autentica, grazie anche alla voce di chi ha vissuto e interpretato questa città sul grande e sul piccolo schermo.

L’evento, che si svolgerà alla Mediateca del Mediterraneo (MEM) di via Mameli n. 164 a Cagliari, inizierà alle 9.30 e terminerà alle 18.30, con una pausa tra le 13.30 e le 15.30. L’ingresso è libero e gratuito, per offrire a tutte e tutti l’opportunità di ascoltare le testimonianze di registi, scrittori, critici e autori, che hanno partecipato alla narrazione di Cagliari nel corso degli anni.

L’iniziativa, voluta dall’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, rappresenta un’opportunità per riflettere su come il cinema abbia progressivamente cambiato il modo di vedere e raccontare Cagliari. Da un lato, il film tradizionale aveva preferito spesso il paesaggio naturale o le storie di frontiera, dall’altro, negli ultimi decenni, si è assistito a un risveglio di narrazioni più urbane, che promuovono la città come un soggetto vivo e complesso, ricco di storie e di identità da scoprire. Patrocinata dal Comune e promossa dall’assessorato alla Cultura, l’iniziativa ideata dal regista-produttore Salvatore Mereu è un’occasione imperdibile per chiunque voglia capire come il cinema possa essere uno strumento potente per riscoprire, raccontare e valorizzare il patrimonio culturale e identitario di Cagliari.

La giornata sarà divisa in tre sezioni: lungometraggi di finzione, documentari e filmati d’archivio, e cortometraggi, con un focus che esplorerà le molteplici sfaccettature di una città spesso rappresentata in modo limitato o stereotipato.

Al convegno saranno raccolti diversi punti di vista, molti dei quali arrivano dalla letteratura con autori capaci di offrire un ritratto complesso e inedito di Cagliari. Attraverso le testimonianze di chi ha scritto, diretto o criticato i film, si cercherà di capire come l’immagine della “Città bianca” si sia evoluta nel tempo, passando dall’essere sfondo spesso passivo di storie all’essere protagonista di narrazioni più metropolitane e autentiche. Tra i partecipanti ci saranno registri come Salvatore Mereu, che ha già affrontato in passato il tema della città nelle sue opere, e altre esperte ed esperti del settore come Antioco Floris, Myriam Mereu dell’Università di Cagliari, Antonello Zanda della Cineteca Sarda e Sergio Naitza, critico e giornalista. Con loro altri autori che porteranno contributi filmati e personali ricordi di Cagliari, offrendo uno sguardo vivo e spontaneo sulla città.

