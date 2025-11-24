Pattada ospita venerdì e sabato la prima e unica fiera in Sardegna dedicata al mondo Food and Beverage. La fiera Horecon, l’evento che connette il settore Ho.Re.Ca. (alberghi, ristoranti e bar). Sarà presente l’industria Food and Beverage con marchi internazionali oltre che regionali per un totale di oltre 40 aziende.

L'idea nasce dalla Giammaria Serra Srl, di Pattada, per il suo cinquantesimo anniversario di attività. “Un evento di portata internazionale – hanno sottolineato gli organizzatori – che vedrà protagonisti gli esperti di settore tra Masterclass, gare di spillatura, creazione di cocktail, formazione e convegni”.

Un vero e proprio parco giochi del settore Horeca per gli addetti ai lavori che nella due giorni potranno confrontarsi, dialogare e “giocare” per imparare nuove tecniche e metodi.

Testimonial dell’evento il cuoco, food creator e showman Federico Fusca, volto televisivo e creator tra i più seguiti in Italia, con una community che supera i 2 milioni e mezzo di persone.

© Riproduzione riservata