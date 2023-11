È la “Scienza in movimento” il tema dell’ottava edizione del FestivalScienza Oristano, in programma domani e giovedì nel capoluogo e in alcune scuole di Ghilarza e Terralba. Una due giorni di conferenze, seminari, presentazioni di libri, tavole rotonde, laboratori didattici con relatori illustri.

Tra gli ospiti più attesi della manifestazione, organizzata dall’Associazione ScienzaSocietàScienza nell’ambito del FestivalScienza di Cagliari, giunto al suo sedicesimo appuntamento, lo scrittore Telmo Pievani, autore di Serendipità, secondo classificato al premio Galileo per la divulgazione scientifica 2022, il matematico Alberto Saracco dell’Università di Parma, il filosofo e fisico Silvano Tagliagambe, la storica della fisica dell’Università di Macerata Adele La Rana, il biochimico Paolo Zucca dell’Università di Cagliari, Cinzia Podda e Daniele Grech, ricercatori della Fondazione IMC.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Consorzio UNO, il liceo Scientifico Mariano IV, il liceo De Castro, l’IMC di Torregrande con il patrocinio del Comune.

