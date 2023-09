"Tramandare" è l'interessante mostra legata alla tradizione della lana in Sardegna, organizzata dalla cooperativa per i servizi turistici "Esedra", in collaborazione col Comune e l'associazione Maart, allestita in un luogo storico significativo, il centro Culturale Casa Attene, un edificio in pieno centro storico risalente al 1600. "Tramandare" è un viaggio nella tradizione e nella storia, ma anche un viaggio nelle attività svolte a Macomer sin dagli inizi del secolo scorso, con la lavorazione dell'orbace e della lana nel vecchio stabilimento tessile "Alas", dove nella parte dell'edificio già ristrutturato sono ancora presenti gli antichi telai e macchinari industriali che hanno fatto la storia della cittadina capoluogo del Marghine e del territorio. Un viaggio su come la tradizione legata alla lavorazione della lana abbia influenzato il presente, rappresentando una straordinaria risorsa per le generazioni future.

In questi giorni all'interno dell'antica casa Attene si possono trovare antichi telai e strumenti utilizzati in passato per la filatura e la tessitura della lana, per la creazione di indumenti, coperte e quanto altro. Strumenti e utensili esposti anche nel museo La Casa Antica, nel corso Umberto, gestito dalla cooperativa Esedra.

La mostra, inaugurata in occasione della festa del ventesimo anniversario dell'Auser, rimarrà aperta fino all'otto di ottobre e si può visitare dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino alle 19. In due soli fine settimana è stata già visitata da centinaia di visitatori, provenienti da diverse parti della Sardegna, ma anche dai turisti che ancora invadono le coste, da Bosa fino ad Alghero e da Porto Alabe fino all'Oristanese.

