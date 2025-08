Dopo i riti civili e religiosi in onore di Sant’Antioco, a Senorbì continua la grande festa agostana con le celebrazioni dedicate a Santa Mariedda. Oggi, lunedì 4 agosto, alle 19 la messa in Parrocchia celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì, a seguire la processione solenne con il simulacro di Santa Mariedda portato a spalla, accompagnato dai gruppi folkloristici e dai suonatori di launeddas. All’arrivo nella chiesetta di Santa Maria Della Neve, dopo la benedizione, si terrà un piccolo spettacolo pirotecnico. In serata, a partire dalle 22.30, in Piazza Italia musica italiana d’autore con il tributo a Vasco Rossi e Renato Zero.

Domani, martedì 5 agosto, nella chiesetta di Santa Mariedda le sante messe alle 10.30 (celebra don Alberto Peddis) e alle 19 (celebra don Giancarlo Dessì), a seguire la processione di rientro della Santa nella chiesa parrocchiale Santa Barbara; alle 22.30 lo spettacolo "Passione a 90" che celebra la musica degli anni '90 e 2000, con un live disco show.

Mercoledì 6 agosto alle 18.30 in Piazza Italia lo spettacolo di animazione con la partecipazione di Rossano Erriu e del gruppo Let’s Rox Animazione, alle 22 l’estrazione dei biglietti della lotteria e lo spettacolo dell’Orchestra New Movida. Organizza il Comitato 1975 in collaborazione con Comune, Parrocchia e Pro loco.

