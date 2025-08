Ennesimo incidente sull’Asse mediano, con un tamponamento fra due auto all’altezza dello svincolo di via Jenner. Ancora da chiarire le cause dell’impatto fra le vetture, che ha causato due feriti.

L'intervento della polizia locale per l'incidente sull'Asse mediano

Per oltre un’ora sono state pesanti le ripercussioni per il traffico, con lunghe file per l’ingresso a Cagliari direzione Poetto. La circolazione era ridotta su una corsia finché non è stata liberata la strada, verso le 17 è tornata regolare.

Auto incolonnate a causa dell'incidente sull'Asse mediano all'ingresso di Cagliari

Sul posto è intervenuta la polizia locale. I due feriti sono stati trasportati, in codice giallo, uno al Brotzu e l’altro al Santissima Trinità.

