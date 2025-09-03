Nuovo appuntamento, a Gonnoscodina, con due attività proposte dalla Biblioteca comunale. La struttura organizza, infatti, venerdì 5 settembre, l’iniziativa “L’angolo della lettura per mamme e bambini”, un incontro di lettura nel quale le mamme potranno leggere e passare del tempo con il proprio bambino.

L’attività sarà divisa in due momenti. A partire dalle 9.30 (fino alle 10.30) saranno coinvolte le fasce d’età tra i 0 e i 3 anni; dalle 10.45 (fino alle 11.45) quelle tra i 4 e i 6 anni.

Tra le altre attività proposte al via anche quella dei pomeriggi alternativi con lo scambio delle figurine. In questo caso l’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati.

