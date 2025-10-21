Macomer, al Centro Servizi Culturali arriva Massimo PolidoroAutore, conduttore, presenza fissa a Superquark e oggi a Noos: evento gratuito, mercoledì alle 20.30
“Ogni parola, ogni scelta, ogni azione contribuiscono alla nostra storia". Al Centro Servizi Culturali hanno preso il via le iniziative, che si svolgeranno i mercoledì, legate al tema "Pensiero e Cultura". Dopo il via del 15 Ottobre con Enrico Brizzi con “Ogni singolo passo- Pensiero in cammino”, si prosegue domani con un ospite d’eccezione, quale Massimo Polidoro, giornalista e scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, è autore di oltre sessanta libri e più di mille articoli pubblicati su Focus e numerose testate internazionali. Autore, conduttore e consulente di numerosi programmi televisivi, è stato una presenza fissa a Superquark accanto a Piero Angela ed è oggi a Noos con Alberto Angela.
Noto per le sue indagini scientifiche su presunti misteri, ha co-fondato il Comitato per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze. In "Una vita ben spesa", prodotto da Sava produzioni Creative e tratto dall’omonimo libro, Massimo Polidoro accompagna il lettore in un viaggio avvincente tra scienza, filosofia e curiosità, sulle orme di tre menti straordinarie, quali Leonardo da Vinci, Charles Darwin e Albert Einstein. L'appuntamento è per domani sera al Centro Servizi Culturali, alle 20.30. L’evento, come tutte le attività del Centro, sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.