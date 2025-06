Nessun furto, nessuna fuga rocambolesca. Stasera Diabolik lascia i sotterranei del crimine per muoversi a viso scoperto, al servizio della bellezza e della speranza. Succede a Cagliari, nella Sala Archi del Lazzaretto di Sant’Elia, dove l’arte incontra l’impegno civile in un evento che mescola fumetto, noir e beneficenza: Omaggio a Diabolik.

Lì, nel cuore di una mostra che celebra i grandi maestri del fumetto italiano con un focus su Corrado Mastantuono ed Elia Bonetti, artisti, illustratori e fumettisti daranno forma a interpretazioni originali del Re del Terrore e del suo mondo: Eva Kant, Ginko, la città di Clerville. Immagini nere, sensuali, ambigue. Ma questa volta, dietro la maschera, non si nasconde un criminale. C’è un gesto d’amore.

Le opere realizzate saranno donate dagli stessi artisti e vendute per sostenere l’associazione Il sorriso di Piè, che promuove iniziative per il reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Businco di Cagliari. Un nome delicato, “Piè”, che ha il suono breve e poetico di una carezza.

Già molti hanno risposto all’appello: Daniele Serra con i suoi tratti visionari e spettrali, Manu Invisible che trasforma il linguaggio urbano in segno lirico, Massimo Dall’Oglio e la sua fantascienza intensa, e poi Francesco Liori (Fr3nk), Bruno Olivieri, Guido Masala, Stefano Obino, Martina “Maya” Mura, Ermenegildo Atzori. Ognuno con il proprio tratto, ognuno con la propria ombra.

Non è la prima volta che l’Accademia d’Arte di Cagliari e la Cooperativa Sant’Elia 2003 scelgono di fondere cultura e solidarietà. Era già accaduto con Rat-Man di Leo Ortolani. Ma con Diabolik l’effetto è più forte, perché lui è l’archetipo del doppio, della metamorfosi. E trasformare l’arte in cura è, in fondo, il più diaboliko dei colpi.

Per chi vorrà, sarà anche l’ultima occasione per visitare la mostra sul fumetto italiano, che chiuderà i battenti il 29 giugno.

© Riproduzione riservata