Autunno in Barbagia il 16 e 17 novembre fa tappa a Nuoro e Tiana.

Città simbolo della cultura e delle tradizioni della Sardegna, Nuoro offre innumerevoli testimonianza archeologiche, un ricco patrimonio, bellezze paesaggistiche per escursionisti e ottimo cibo per i buongustai.

La città di Grazia Deledda è inoltre sede dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, che gestisce l’importante Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde in cui sono rappresentati il modo di vivere e la cultura degli isolani.

Il programma dettagliato dell’evento non è ancora stato diffuso, questo invece il programma di Autunno in Barbagia a Tiana.

Esposizioni e mostre

Rappresentazione delle attività creative nel Museo Archeologia industriale Le Vie dell’acqua in località Gusabu. Sabato 16 e Domenica 17 dalle ore 10 alle ore 17, possibile usufruire del bus navetta dal centro del paese al museo e viceversa

Sa Cracchera de Franzisku Bellu. Visita guidata presso la Gualchiera con messa in funzione dei macchinari e dimostrazione dell’antica follatura dell’orbace; Dimostrazione della filiera della lana dalla lavatura alla filatura con il fuso; Laboratorio di tintura con erbe e fiori.

Su Molinu de Su Monzu di Angelo Marcello. Dimostrazione L’Arte del pane. Macinatura del grano e lavorazione del pane. Esperienze e Mostre

Sabato 16 novembre

Ore 10:00 Apertura della manifestazione

- Esposizione a cura dell’agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per la bio-diversità della fauna e della flora presente in Sardegna, dalle ore 10 alle ore 18 presso Locale polivalente comunale in vico IV Nazionale n.1.

- Esposizione a cura dell’agenzia Laore Sardegna dei prodotti a marchio “Prodotto di montagna” per la valorizzazione delle produzioni e dei territori montani con degustazione di succo di mela naturale, dalle ore 10 alle ore 17 in P.zza Sant’Elena e via Roma n.4.

- Dimostrazione della preparazione delle Pizzudas cun gherdas a cura dell’Ass. S'Arraiga dalle ore 10 alle ore 18 in P.zza Sant’Elena

- Dimostrazione della lavorazione Prodotti dell’alveare a cura di Alessio Biasett dalle ore 11 alle ore 18, Via Garibaldi n.13

- Dimostrazione della lavorazione delle Fruttine Tianesi dalle ore 11 alle ore 18 in via Nazionale n.3

- Dimostrazione della lavorazione di Lazzos di Angelo Vacca dalle ore 13 alle ore 17 in via Lamarmora n.11

- Rappresentazione scene di vita quotidiana del passato dalle 10:00 alle 18:00

- Esibizione itinerante del coro polifonico “Sant’Elena” di Tiana dalle 16 alle 18 nelle vie del paese

- Mostra di “Giocattoli antichi” dalle ore 10 alle ore 18 presso casa Cadeddu in via Nazionale n.66

- Mostra fotografica e di Costumi tradizionali e del Carnevale Tianese dalle ore 10 alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale in via Lamarmora n.13

- Mostra Casa Museo Teodoro Zedda dalle ore 10 alle ore 18 in vico II Vittorio Emanuele n.4

- Mostra manufatti tessili in lana e orbace dalle 10 alle ore 18 presso Centro informazioni Turistico in via Nazionale n.27

- Balli sardi tradizionali con il gruppo Fantasias de Ballos dalle ore 18:30, P.zza Sant’Elena

Domenica 17 novembre

Ore 10:00 – Apertura della manifestazione

- Esposizione a cura dell’agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per la bio-diversità della fauna e della flora presente in Sardegna dalle ore 10 alle ore 18 presso Locale polivalente comunale in vico IV Nazionale n.1

- Esposizione a cura dell’agenzia Laore Sardegna dei prodotti a marchio “Prodotto di montagna” per la valorizzazione delle produzioni e dei territori montani con degustazione di succo di mela naturale, dalle ore 10 alle ore 17 in P.zza Sant’Elena e via Roma n.4

- Dimostrazione della preparazione delle Pizzudas cun gherdas a cura dell’Ass. S'Arraiga dalle ore 10 alle ore 18 in P.zza Sant’Elena

- Dimostrazione della lavorazione Prodotti dell’alveare a cura di Alessio Biasett, dalle ore 11 alle ore 18 Via Garibaldi n.13

- Dimostrazione della lavorazione delle Fruttine Tianesi dalle ore 11 alle ore 18 in via Nazionale n.32

- Lavorazione di latte e formaggi dalle ore 11 in Piazza Meddie

- Dimostrazione della lavorazione delle Seadas Tianesi dalle ore 10 in su Magasinu su Piccu in P.zza Meddie

- Rappresentazione scene di vita quotidiana del passato dalle 10 alle 18

- Mostra di “Giocattoli antichi” dalle ore 10 alle ore 18 in casa Cadeddu in via Nazionale n.66

- Mostra fotografica e di Costumi tradizionali e del carnevale Tianese dalle ore 10:00 alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale in via Lamarmora n.13

- Mostra Casa Museo Teodoro Zedda dalle ore 10 alle ore 18 in vico II Vittorio Emanuele n.4

- Mostra manufatti tessili in lana e orbace dalle 10 alle ore 18 presso Centro informazioni Turistico in via Nazionale n.27).

- Esibizione di fisarmonicisti locali accompagnati da una rappresentanza del gruppo Folk Santu Leo di Tiana dalle ore 10 presso le vie del paese

- Spettacolo con Massimo Pitzalis dalle ore 16 alle ore 19 in P.zza Sant’Elena

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata