Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto perfetto per l’estate: i peperoni ripieni, in sardo conosciuti come piberoni a prenu.

INGREDIENTI

Peperoni, pane grattugiato, uova, vernaccia, capperi, acciughe, prezzemolo, spicchio d’aglio, olio evo.

PREPARAZIONE

Prima di tutto si taglia una parte della calotta superiore del peperone, in modo da poter togliere tutti i semi. Si mette poi in una terrina il pane grattugiato e lo si imbeve con mezzo bicchiere di vernaccia. Si unisce poi un pesto preparato con due acciughe dissalate, squamate e diliscate, una cucchiaiata di capperi, una manciata di prezzemolo e uno spicchio d’aglio. Si amalgama quindi il tutto con due uova. Si riempiono poi i peperoni con l’amalgama preparata facendo in modo che non si stacchi la calotta che, una volta richiusa, serve da coperchio. Si sistemano dritti in una teglia oliata e si bagnano con olio versato a filo e si mettono in forno per circa un’ora. Mentre cuociono si bagnano con il sugo di fondo. Infine, si servono tiepidi.

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