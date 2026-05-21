Oggi su Ricette sarde parliamo di un gustosissimo primo piatto diffuso nelle aree costiere dell’Isola, nato nella zona sud orientale della Sardegna. La fregola al sugo di gamberoni con profumo d’arancia (fregula cun bagna de cambaroni e arangiu)

Tempo: 1 ora e 20 minuti

Difficoltà: alta

Ingredienti: fregola grossa 200 g; gamberoni 1 kg, aglio 2 spicchi, prezzemolo mezzo mazzetto, olio extravergine d’oliva, peperoncino in polvere, pomodori maturi 4; arancia 1, sale; aromi per il fumetto (cipolla, sedano, carota).

Preparazione

• Pulire i gamberoni, eliminare il guscio e separare la polpa (15 minuti).

• Mettere teste, gusci e resti vari in mezzo litro d’acqua, salare appena e far bollire con gli aromi indicati per 30 minuti, poi spegnere e filtrare il fumetto.

• Preparare un soffritto, in poco olio, con l’aglio tritato, un po’ di prezzemolo e il peperoncino; dopo 3 minuti unire i pomodori sbucciati e tagliati a cubetti.

• Cuocere mescolando spesso per altri 10 minuti; poi versare anche la fregola, il fumetto, il succo e la buccia grattugiata dell’arancia, regolare se occorre di sale e continuare per 10 minuti.

• Aggiungere la polpa dei gamberoni, mescolare e terminare la cottura in altri 3 minuti; verificare alla fine se la fregola è pronta.

• Cospargere con il prezzemolo rimanente, guarnire con fette d’arancia e servire subito.

• Il piatto può essere più o meno denso o brodoso, a seconda dei gusti: basta regolare la quantità di fumetto da usare in cottura.

Vino consigliato

Bianco Torbato di Alghero.

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