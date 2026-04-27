Oggi su Ricette sarde parliamo di un dolce tipico che per la sua bellezza e accuratezza nella lavorazione, si avvicina molto ad un gioiello: i pretziosos.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Gina Maccedda di San Giovanni Suergiu.

ORIGINI. «Questi dolci venivano preparati soprattutto come biscotti per i matrimoni, infatti spesso nelle decorazioni troviamo le fedi intrecciate e i nomi degli sposi. Però si possono fare di tante forme diverse, a seconda della fantasia di chi li prepara».

INGREDIENTI. «Per la pasta: farina, strutto (per questo si chiama pasta violada), acqua, sale, zucchero. Per il ripieno: miele, farina di mandorle, buccia d’arancia, zucchero».

PREPARAZIONE. «Si prepara un impasto con il miele, la farina di mandorle (o le mandorle tritate) la buccia d’arancia tritata o grattugiata e lo zucchero. Una volta mischiati gli ingredienti dell’impasto, si girano in un tegame finché il composto non diventa solido. Con una parte dell’impasto si fa la base. Si usano poi le formine dei biscotti per conferire le forme all’impasto. Si prende poi una sfoglia, si mette la formina e poi sopra il ripieno, poi si aggiunge un’altra sfoglia che si può decorare a piacere. Con delle pinzette si fanno le decorazioni nella pasta, a piacimento e propria fantasia. Si possono fare decorazioni semplici o anche più complesse. Con un tagliapasta si ritagliano quindi i bordi e con le parti di impasto avanzate si fanno altre decorazioni: roselline, foglie o altro. Per inserire le decorazioni si può anche usare un semplice stecchino. Una volta completate, si mettono in forno a una temperatura molto bassa per una decina di minuti».

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