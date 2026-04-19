Oggi su Ricette sarde parliamo del riso alla sarda, con salsiccia fresca e pecorino.

INGREDIENTI. Riso, salsiccia, olio evo, zafferano, cipolla, aglio, vernaccia, pecorino, concentrato di pomodoro.

PREPARAZIONE. Bisogna innanzitutto mantecare, in una padella con un po’ d’olio evo, uno spicchio d’aglio e della cipolla affettata finemente. Una volta che l’aglio è cotto, lo si toglie dalla pentola e si aggiunge la salsiccia, spellata e poi spezzettata. La si mette nell’olio per qualche minuto e si bagna con della vernaccia.

Si fa quindi evaporare il vino a fuoco alto, si aggiunge il concentrato di pomodoro, e lo si fa insaporire nel soffritto. Si aggiunge poi un litro d’acqua, si aggiunge del sale e si fa bollire. Dopo circa 20 minuti si controlla se il liquido è il doppio del riso, si controlla il sale e e si aggiunge dello zafferano che insaporisce il tutto. Si versa poi il riso nel liquido che sta bollendo, si copre la pentola e si fa cuocere a fuoco basso, senza rimescolare, per circa un quarto d’ora. Prima di servire si consiglia di aggiungere qualche cucchiaiata di pecorino grattugiato.

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